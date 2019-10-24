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محافظات

"الإسكندرية" تحذر مواطنيها من طقس الـ48 ساعة المقبلة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:33 م
جريدة الدستور
شيماء حمودة - هبه عويضه - أحمد عاشور
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أهابت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، المواطنين من توخي الحذر خلال الـ48 ساعة القادمة، بسبب سوء الأحوال الجوية، بعد إعلان وزارة الموارد المائية حالة الطوارئ وتوجيه التحذير لمواطني الإسكندرية، نتيجة وجود ظواهر غير عادية وسط حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها معظم محافظات مصر لمدة ثلاث أيام قادمة.

وأعلنت المحافظة في بيان لها منذ قليل، عن اتباع الاحتياطات خلال يومي الجمعة والسبت، وذكر البيان 7 احتياطات يجب العمل بهم وهم:

1- عدم الخروج إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة.

2- عدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

3- عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق، تجنبا لخطر الصعق.

4- عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

5- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى الـ 60 كيلو في الساعة والحفاظ على مسافة أمان بين السيارات أكثر من المعتاد.

6- عدم وقوف سيارات على الشنايش الأمطار.

7- عدم ركن السيارات تحت الأشجار أو في أماكن احتمال سقوط الأمطار. 

كما أوضح البيان بأن هيئة الأرصاد الجوية أكدت حدوث تغير مناخي حاد وعنيف لوجود منخفض مداري عاصف في حوض البحر المتوسط مما يتسبب في أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية والسواحل الشمالية والدلتا بكثافة أمطار تتعدى الـ15 مم وسرعة رياح أكثر من 20 عقدة خلال يومي الجمعة والسبت.
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