وصول قوات خاصة تابعة للواء 73 مشاة إلى طرابلس

أعلن المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني الليبي، مساء اليوم، وصول قوة الاقتحام 35 التابعة للواء، إلى محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس، وستقوم خلال الساعات القادمة بعملية كبيرة تحت مسمى عملية شهداء الـ73، بعد وضع الخطه الكاملة.



وقال المركز الإعلامي للواء في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن القوة دعمت بالآليات والأسلحة المتوسطة والثقيلة من قبل آمر اللواء 73 مشاة اللواء علي القطعاني، وتضم القوة أفضل المقاتلين بوحدات اللواء 73 مشاة، إضافة إلى تلقي عدد منهم تدريبات على أيدي مدرسة الصاعقة والمظلات في وقت سابق.



يذكر أن اللواء 73 مشاة عزز صفوفه بسرايا قتالية منها مدفعية الهاوزر والدبابات والمشاة على ثلاث مراحل بالساعات الـ72 الماضية.