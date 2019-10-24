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مصر

وزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للصين

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:27 م
الفريق أول محمد
الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة،
ا ش ا
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عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعد زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى فى زيارة رسمية استغرقت عدة أيام.

وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمية بمقر وزارة الدفاع الصينية، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين، كما استعرض حرس الشرف، وكان في استقباله الفريق أول وي فنج هه عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الصيني.

وأجرى القائد العام للقوات المسلحة، العديد من المباحثات المهمة تناولت نقل وتبادل الخبرات العسكرية وزيادة أوجه التعاون العسكرى المشترك بين كلا البلدين في مجالات التسليح والتدريبات المشتركة والتأهيل والتدريب للكوادر العسكرية على كافة المستويات.

وأعرب الفريق أول محمد زكي، عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع جمهورية الصين الشعبية ولاسيما فى المجال العسكري، وتوافق رؤى القيادة السياسية المصرية والصينية تجاه دعم جهود الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

كما أشاد وزير الدفاع الصيني بمستوى التعاون والعلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين وشعبيهما الصديقين في مختلف الجوانب، مؤكدين الحرص المشترك على استمرار تطويرها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، كما أكد أهمية الدور المهم والحيوي لمصر والداعم لأمن واستقرار المنطقة.

وقام الفريق أول محمد زكي بحضور مراسم الافتتاح لمنتدي (زيانغشان الدولي) بحضور عدد من وزراء الدفاع من مختلف الدول، وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة، أكد فيها ضرورة تعميق التعاون الدولي المشترك لمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى حتمية سن قوانين للحد من انتشار الإرهاب ونشر الأفكار المتطرفة.

كما التقى الفريق أول محمد زكي في وقت لاحق وزير الأمن العام الصيني؛ حيث تناول اللقاء بحث ملفات التعاون الأمني في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى القائد العام للقوات المسلحة مع عدد من ممثلي شركات الصناعات الدفاعية الصينية، وقام بزيارة القاعدة البحرية بشانغهاي، وتفقد عددًا من الوحدات التابعة للقوات البحرية الصينية، مشيدًا بما تتمتع به القوات البحرية الصينية من قدرات قتالية عالية.
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