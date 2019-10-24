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"المصريين": البيان الختامي للقمة الروسية الإفريقية يحقق المزيد من التعاون الاقتصادي

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:22 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، بالبيان الختامي للقمة الروسية الإفريقية والتي أقيمت في سوتشي في دولة روسيا، مؤكدا أن القمة فتحت نوعا من العلاقة الجيدة بين الجانبين، وتحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.

وأكد أبو العطا، في بيان مساء اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي يسعى جاهدًا لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى داخل القارة الأفريقية من خلال مختلف المحافل الدولية التي يشارك فيها، مشيرا إلى أنه يتبنى سياسة التوازن بين جميع القوى الدولية والإقليمية، وشريطة ذلك الاحترام والمنفعة المتبادلين.

وأضاف رئيس حزب المصريين، أن هذه القمة تأتي في إطار عودة مصر لمكانتها كدولة كبيرة لها وضعها في المنطقة، وبالتالي كان لا بد من مشاركة مصر في هذه الفاعلية الدولية لما تمثله مصر من قيمة وثقل على مستوى العالم.

وفي السياق نفسه أشار إلى أن القمة سينتج عنها حركة إيجابية في حجم التجارة وتدفقات الاستثمار، فضلا عن مشروعات مشتركة يجرى تطويرها في مجالات الصناعة الاستخراجية والزراعة والرعاية الصحية والتعليم، فضلًا عن تعزيز تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة اتصالا بجهود التصدي للإرهاب، خاصة فيما يتعلق بانتقال الإرهابيين من مناطق عدم الاستقرار إلى دول أخرى، وارتكابهم لأعمال إرهابية بها".

وتستضيف مدينة سوتشي الروسية، قمة روسية إفريقية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من قادة القارة الأفارقة؛ لبحث سبل التعاون بين روسيا والقارة الإفريقية.
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