مصرع فتاة بعد ملامستها عمود كهرباء في القليوبية

لقيت فتاة 15 عاما مصرعها بالكهرباء، إثر ملامستها لعمود كهرباء داخل قرية العمار الكبرى بطوخ وتم نقل الجثة إلى المستشفى المركزي لاتخاذ اللازم.



تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ يفيد بورود إشارة من المهندس محمد خيري عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة طوخ تفيد مصرع فتاة صعقا بالكهرباء عمرها ١٥ عاما بسبب لمسها بعمود كهرباء داخل القرية.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والتنفيذية برئاسة المهندس محمد ياسين نائب رئيس المدينة ويحيى عبدالمنعم مدير إدارة الأزمات بالمجلس وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.