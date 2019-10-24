ودائع البنوك حلال أم حرام؟.. داعية يجيب

أجاب رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، عن سؤال لـ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والمتعلق بالحكم الشرعي للودائع البنكية، قائلا: "الودائع البنكية حلال شرعا".



وأضاف "عبدالمعز" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "DMC": إذا وضعت مليون جنيه في البنك، فإن فائدتهم البنكية خلال السنة تبلغ 140 ألف جنيه، على سبيل المثال، فإن الفائدة البنكية التي تأخذها كل شهر من البنك حلال.



وأوضح الداعية الإسلامي: أنها حلال لأنها ليست الربا الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن معاملة البنوك معاملة مستحدثة وقائمة على الرضا بين الطرفين وفيها استثمار وتشجيع للعمل.

