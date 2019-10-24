الآن نقل.. مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر

اليوم مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون



بث مباشر مباراة الزمالك ضد جينيراسيون



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يلتقي اليوم فريق الزمالك وونظيره جينيراسيون فوت السنغالي في مباراة الإياب للدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، ويستعد ابناء ميت عقبه مواجهة نظيره السنغالي في لقاء الإعادة، وذلك بعد إنسحاب غريمه السنغالي جينيراسيون في المباراة الماضية بعدما تم نقل المباراة إلى ملعب آخر من ملعب بتروسبورت إلى ملعب برج العرب بقرار من الفيفا، بعدها تم الاستقرار علي موعد وهو اليوم الخميس على استاد السلام بعد موافقة كلًا من الفريقين المصري والسنغالي على الموعد المحدد والملعب الجديد.وفي مباراة الذهاب لدور ال32 بين الفريقين، وحصد القلعة البيضاء خسارة كبيرة من جينيراسيون فوت بطل السنغال خارج ارضه في السنغال بهدفين مقابل هدف يتيم، جاء بتوقيع من مصطفي محمد، واليوم يستعد الزمالك للمواجهة على ملعبه وارضه ويسعي في تحقيق الفوز من أجل التأهل لدور ال16 ويحتاج الزمالك للفوز بهدف علي الاقل.وعلو صوت صافرة الحكم في اللقاء بين كلًا من الفريقي الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في تمام الساعة الـ9 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 8:00 بتوقيت القاهرة، والتي ستذاع علي قناة أون سبورت 1 ويعلق علي اللقاء حاتم بطيشة.نحن في "الدستور لايف"، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية لمشاهدة مباراة الزمالك ونظيره السنغالي.شاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون فوت في دوري أبطال افريقيا عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الزمالك وجينيراسون، كما يقدم موقع "الستور" مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الزمالك وجينيراسون في دوري أبطال افريقيا. يلا شوت yalla shoot kora live الزمالك وجينيراسون دوري بلس، رابط مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون كورة اون لاين، بث مباشر الزمالك وجينيراسون KORA GOAL يلا شوتالزمالك وجينيراسون كورة ستار دوري بلس يوتيوب Ksa، كورة ستار الاسطورة بث مبارة الزمالك وجينيراسون يلا شوت نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسون اليوم بث مباشر يلا شوت ZAMALEK.رابط مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون كورة اون لاين، بث مباشر الزمالك وجينيراسيون KORA GOAL يلا شوتالزمالك وجينيراسون كورة ستار دوري بلس يوتيوب Ksa، كورة ستار الاسطورة بث مبارة الزمالك وجينيراسون يلا شوت نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسون اليوم بث مباشر يلا شوت ZAMALEK.