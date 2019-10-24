الخميس 24 أكتوبر 2019 الموافق 25 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

مصر

"الصحة": غرفة طوارئ للأمطار و2952 سيارة إسعاف بالميادين

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:18 م
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات لليوم الثالث على التوالي لمواجهة أي طوارئ ناتجة عن أضرار السيول، برئاسة الدكتور شريف وديع مستشار الوزيرة لرعايات والطوارئ، وممثلين عن قطاعات "الطب العلاجي، الطب الوقائي، هيئة الإسعاف، بنك الدم، الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، المؤسسة العلاجية، هيئة التأمين الصحي، وهيئة المستشفيات التعليمية".

يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لمواجهة السيول، بناءً على توقعات هيئة الأرصاد الجوية بعدم الاستقرار في الأحوال الجوية واحتمالية هطول أمطار غزيرة على بعض المحافظات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة، وجهت الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، بسرعة نشر وتوزيع 2952 سيارة إسعاف مجهزة، منها 49 سيارة دفع رباعي لتغطية المناطق الحدودية والوصول إلى المناطق الوعرة، وذلك على الطرق السريعة والمحافظات المتوقع بها السيول.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد جاد إلى تخصيص 25 سيارة إسعاف انتشار سريع مجهزة وبها فريق طبي مكون من "طبيب ومسعف وسائق"، لافتًا إلى جاهزية 10 لانشات إسعاف نهري، و2 طائرة مروحية اسعافية لأي طارئ.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة تتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي، لمواجهة السيول على مدار الساعة، من خلال غرفة الطوارئ والأزمات المنعقدة طوال الـ24 ساعة.

وقال مجاهد إن الخطة تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية المتكاملة، ونقل أي مصابين إلى المستشفيات، مشيرًا أن هناك تواصلًا دائما بين غرفة الطوارئ الرئيسية وهيئة الإسعاف، فضلًا عن التنسيق بين المستشفيات داخل المحافظة وخارجها، مؤكدا جاهزية مديريات الصحة وتوافر الإمكانات من حيث توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

ولفت إلى أن وزيرة الصحة والسكان راجعت مخزون أكياس الدم للتأكد من توافره حيث يوجد 23 ألف و355 كيس دم من مختلف الفصائل، و٤٧ ألف و١٦٥ أكياس بلازما، يمستشفيات وبنوك الدم على مستوى محافظات الجمهورية، كما اطمأنت على تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات، مشددةً على منع كافة الإجازات للفريق الطبي خلال فترة رفع الاستعدادات.

يذكر أن وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفيات المحافظات التي سقطت بها الأمطار، والمعرضة لسقوط الأمطار.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شوت بث مباشر الان مباراة ليفربول ضد جينك بدون تقطيع

منذ ساعة الا ربع

الأرصاد لـ"المواطنين": التزموا البيوت غدًا

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة جديدة تهدد مباراة "الزمالك وجينيراسيون"

منذ يوم

10 مطالب لـ"الخطيب" عقب تأجيل الدوري

ads

الصور

image description

صور الأمطار في القاهرة والجيزة

image description

بعد الأمطار.. سيولة مرورية في شوارع القاهرة

image description

ملكات جمال بلجيكا يرفعن علم مصر بمدينة الحب والسلام

image description

الأمطار تغرق شوارع الجيزة

image description

سقوط أمطار في القاهرة والجيزة (صور)

الأكثر قراءة

تركى آل الشيخ: انتظروا مفاجآت كبرى

الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية خلال الـ48 ساعة المقبلة

أزمة جديدة تهدد مباراة "الزمالك وجينيراسيون"

الدولار يتراجع أمام الجنيه للمرة الثانية

أيام زمان

في ذكري مولده.. "شيخ الممثلين" محمد توفيق طلب من الشرطة تعاطي الأفيون لهذا السبب

عبدالسلام النابلسي بملابس سيدة في كواليس "ودعت حبك".. صورة نادرة

"فتاة طائشة".. نور الهدي هربت من المدرسة وذكريات "تكسف" لمدرسها

تعرف على آخر أغنية لـ كوكب الشرق (فيديو)

نجم الساعة

أكرم السعدنى: عمى صلاح دفع ضريبة عداوة السعدنى الكبير

الصحة

تناول أدوية الضغط ليلا يقي من الأزمات القلبية

اكتشاف مضاد للسرطان في دواء لعلاج أمراض القلب

دراسة تكشف خطرًا صحيًا ينجم عن الولادة المبكرة

أهم أعراض الالتهاب السحائي وكيفية الوقاية منه

الرئيس نيوز

وزير المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبى بين دول الميثاق الإفريقي

الصحة: رفع درجة الاستعداد إلى القصوى والتأهب لمواجهة أضرار السيول

عن طقس الجمعة.. الأرصاد للمواطنين: لا تخرجوا من المنازل إلا لضرورة

السيسي يشكر بوتين والمشاركين في "أفريقيا - روسيا"

منوعات

شيماء العناني تحصل الماجستير في "المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بتقدير جيد جدا

إعدام الأطفال بإيران يثير غضب الأمم المتحدة

تركى آل الشيخ يتفقد فعاليات موسم الرياض الترفيهي (فيديو)

نصائح الطوارئ الروسية للتعامل مع الفيضانات الكارثية

كشكول

القبض على 3 طلاب مصريين بالكويت لتعاطيهم المخدرات بالمدرسة

تنبيه هام لطلاب الثانوي العام.. تعرف عليه

"ثورة أمهات مصر" تضع حلا للقضاء على ظاهرة العنف بالمدارس

"دشنا التعليمية" تشارك ببحث في معرض القاهرة للابتكار

إسلام سياسي

استسلام عشرات من مسلحي "داعش" بينهم 6 أردنيين في أفغانستان

الإخوان تعود إلى حديث مظلومية السجون.. وخبراء: الجماعة تربي عناصرها على القصص الوهمية

البرلمان الأوروبي يدعو لفرض عقوبات على تركيا

المقاول الأجير محمد علي.. الظاهرة الإخوانية التي انتهت


زيت وسكر

فرصة للتدريب على 10 مهن مجانًا

انفوجراف.. ما هي أعراض مرض “السل”؟

كيف ستتعامل “مياه الأقصر” مع أزمات تسريب الكلور؟

خريطة أسعار السلع في ختام تعاملات اليوم

مقالات الرأي
جلال حمام
ابنى قال لى: «أنا نجحت فى الثانوية لأن ربنا بيحبك»
صفوت البياضي
وحدة الصف ضرورة لا ترف
مؤمن المحمدي
جسد أم كلثوم
أحمد بهاء الدين شعبان
حدث هذا منذ عقود سبعة «1»
المزيد

الثقافة

"حقيبة الرسول" رواية برأس واحدة وعدة أرجل

نشرة "الدستور".. تعرف على أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

أدباء البوكر والدولة التشجيعية بملتقى السرد العربى.. نوفمبر

"مصر 2019 والعبور للمستقبل".. بملتقى الهناجر للفنون

صفحتنا ع الفيس بوك