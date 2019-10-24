تراجع الليرة التركية بعد خفض البنك المركزي سعر الفائدة

تراجعت الليرة التركية، اليوم الخميس، بعد أن خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي أكثر من المتوقع، لتغير العملة اتجاهها، بعد أن صعدت في اليوم السابق إلى أعلى مستوى في شهرين عندما رفعت واشنطن العقوبات عن أنقرة.



ووفقا لرويترز، سجلت الليرة 5.7630 مقابل الدولار، وهو سعر أضعف بنحو 0.5% عن إغلاق أمس الأربعاء البالغ 5.7350 ليرة. وفي وقت سابق تراجعت قيمة العملة التركية أكثر لتسجل 5.7795 ليرة للدولار.



كانت العملة تحت ضغط في الفترة الأخيرة بسبب ردود الفعل المحتملة للحلفاء الغربيين على عدوان لأنقرة على شمال شرقي سوريا، لكنها عادت أمس الأربعاء إلى مستويات ما قبل بدء التوغل العسكري.



غير أن الليرة عاودت الانخفاض بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة 250 نقطة أساس إلى 14% اليوم الخميس، بينما كان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لخفض قدره 100 نقطة أساس.



وعانت تركيا بدءًا من أغسطس2018 من أزمة مالية ونقدية حادة دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة لـ"الليرة التركية"، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.



واعتبرت وكالة "بلومبرج"، في يوليو الماضي، أن محافظ البنك المركزي التركي الجديد، مراد أويسال فاجأ الأسواق بتنفيذ أكبر خفض لسعر الفائدة منذ التحول إلى استهداف التضخم في عام 2002؛ ما جعل مصداقيته مع المستثمرين على المحك من خلال السعي؛ لإرضاء رغبة الرئيس رجب طيب أردوغان في خفض تكاليف الاقتراض.