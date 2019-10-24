ابنة هيفاء وهبي وحفيدتيها يدعمون الثورة اللبنانية.. صور

حرصت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على دعم الثورة اللبنانية بنشر صور مؤيدة للثورة.



ونشرت زينب، صورا لها برفقة ابنتيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وهن يلتففن بالعلم اللبناني، وعلقت عليها قائلة: "الحق ما بيموت.. لبنان تنتفض"، وحصدت الصور على العديد من تعليقات متابعيها الذين تغزلوا في جمال ابنتيها.



يذكر أن مظاهرات لبنان الممتدة منذ أيام شهدت حضور شعبي كبير من كل الأطياف والأجناس، كما ضمت عددًا كبيرًا من النجوم، وذلك لمحاربة الفساد وتردي الحياة المعيشية وتدني الحالة الاقتصادية.



وشارك في المظاهرات من النجوم نادين نسيب نجيم، ونادين الراسي، وماجي بوغصن، وكارمن لبس، وفاليري أبو شقرا، ومايا دياب، وميريام فارس، وسيرين عبدالنور، ووائل جسار، وراغب علامة، وعبدو شاهين، وسعد رمضان، وماريتا الحلاني، ودانييلا رحمة، والوليد الحلاني، وجوزيف عطية، وعدد كبير من النجوم.

