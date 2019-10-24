الأردن يحبط تهريب مخدرات إلى السعودية

أحبطت مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام في الأردن تهريب مليون حبة من مادة الكبتاجون المخدرة كانت متجهة من الأردن إلى السعودية.



وأوضح الناطق الإعلامي بمديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي في بيان صحفي، أن "فريق تحقيق من إدارة مكافحة المخدرات باشر منذ فترة بمتابعة معلومات وردت إليهم، تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بتجهيز كميات كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيدا لتهريبها إلى إحدى دول الجوار".



وأضاف، أن "فريق التحقيق ومن خلال جمع المعلومات، وتتبع عدد من الأشخاص المشتبه بهم، تمكن من تحديد طريقة التهريب، وذلك عن طريق تخزين كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بمخابئ سرية أعدت داخل مركبة، وجرى تحديد موعد نقل الكمية بواسطة المركبة التي تم تجهيزها لإخفاء المواد المخدرة داخلها من أجل تسليمها لثلاثة أشخاص من جنسية عربية، لتهريبها لإحدى دول الجوار".



وذكر الناطق الإعلامي، أنه "وفي الموعد المحدد لنقل وتسليم المركبة جرى متابعة حركة المركبة وضبطها والشخص الذي كان بداخلها بعد محاولته الفرار".