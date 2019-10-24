الترجي يقسو على اتحاد بن قردان برباعية في الدوري التونسي

واصل الترجي التونسي انطلاقته الرائعة في بطولة الدوري التونسي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي عقب فوزه 4 1 على ضيفه اتحاد بن قردان، اليوم الخميس، في المرحلة الخامسة للمسابقة.



وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز الأفريقي 2 صفر على مضيفه نجم المتلوي، فيما تغلب النجم الساحلي على مضيفه اتحاد تطاوين 1 صفر.



وارتفع رصيد الترجي إلى تسع نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، ليصبح في المركز الثالث بترتيب المسابقة بفارق ثلاث نقاط خلف الاتحاد المنستيري (المتصدر)، ومازال يمتلك مباراتين مؤجلتين.



في المقابل، تجمد رصيد اتحاد بن قردان، الذي تلقى خسارته الثانية في البطولة خلال الموسم الحالي، عند تسع نقاط من خمس مباريات في المركز الرابع.



وتقدم الترجي مبكرا عن طريق إلياس شتي في الثواني الأولى من عمر اللقاء، قبل أن يضيف زميلاه رائد الفادع وأنيس البدري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 27 و42.



وقلص بن قردان الفارق، عقب تسجيل لاعبه ويلنجتون ميلو هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 49 من ركلة جزاء، ليعود البدري ويهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الرابع للترجي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب؛ بدلا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.



وعاد الإفريقي إلى طريق الانتصارات الذي غاب عنه في المرحلة الماضية، عقب فوزه الثمين 2 صفر على مضيفه نجم المتلوي.



وارتفع رصيد الأفريقي، الذي حقق فوزه الرابع في البطولة هذا الموسم، إلى ست نقاط من خمسة لقاءات في المركز السابع، علما بأنه تم خصم ست نقاط من رصيده وفقا لعقوبة صادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في شهرسبتمبر الماضي، فيما ظل نجم المتلوي قابعا في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته في جميع مبارياته الأربع التي خاضها بالبطولة حتى الآن.



وحقق النجم الساحلي فوزه الثاني على التوالي في البطولة، بعدما اقتنص فوزا صعبا 1 صفر من ملعب مضيفه اتحاد تطاوين.



ورفع النجم رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس، ولديه لقاءان مؤجلان، بينما تجمد رصيد اتحاد تطاوين عند نقطة واحدة في المركز قبل الأخير.



ويدين النجم بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه مرتضى بن وناس، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة78