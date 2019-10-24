"شيكابالا" يوجه رسالة للاعبي الزمالك قبل لقاء "جينيراسيون"

عقد محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب الزمالك عدة اجتماعات مع زملائه خلال الساعات الماضية لرفع روحهم المعنوية قبل مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي.

ويلتقي الزمالك مع نظيره بطل السنغال جينراسيون فوت مساء اليوم في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا في تمام الـ8 على استاد السلام.



وطلب الأباتشي من زملائه أن تكون أزمة اللقاء الأخير بينهما بمثابة حافز كبير لهم من أجل الانتصار وإسعاد الجماهير البيضاء.



وقال شيكابالا إن جمهور الفريق لن يقبل إلا بأمر واحد فقط وهو التأهل لدوري المجموعات، وحذرهم من تكرار سيناريو مواجهة ولايتا ديتشا الإثيوبي في الكونفدرالية الإفريقية قبل موسمين.