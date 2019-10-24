شاهد.. إطلالة بسيطة لـ "دينا فؤاد" في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة دينا فؤاد، متابعي صفحتها الرسمية، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بجلسة تصوير جديدة.



وظهرت "دينا" بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستان أسود مزين بالزهور، واعتمدت مكياجا ناعما، كما تركت شعرها منسدلًا على كتفيها.



وحازت الصور على إعجاب متابعيها، معلقين على الصور: "ذوقك بسيط، لبسك محترم".



يُذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا فؤاد، مسلسل "قيد عائلي"، بطولة نخبة من نجوم الفن، أبرزهم عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، محمد رياض، سيمون، غادة طلعت، رامي وحيد، ومن إخراج تامر حمزة.



