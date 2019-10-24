الأهلي والزمالك ممنوعان من المشاركة معًا في مونديال الأندية

وضع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" شرطًا لبطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، وهو عدم مشاركة فريقين من نفس البلد فى البطولة كما هو حال الأهلي والزمالك.



وعلى غرار هذا القرار فإن تأهل الغريمين الأهلي والزمالك للمباراة النهائية، لن يتمكنا من المشاركة فى كأس العالم للأندية والتى ستنظم فى الصين 2021.



وفي حال صعود الاثنين أو احتل أحدهم المركز الثالث لن يشاركا سويا فى كأس العالم للأندية.

