تفاصيل مشروع الـ"CCR" لسد احتياجات الصعيد من البنزين

كشف مصدر بالهيئة العامة للبترول، أنه تم تنفيذ أكثر من 85% من مشروع الـ"CCR" بمجمع إصلاح النافتا بالعامل المساعد والأزمرة بمعمل أسيوط للتكرير، حيث من المقرر الانتهاء من المشروع في أبريل 2020.



وأشار المصدر إلى أن شركة بتروجيت بالتعاون مع شركات البترول الشقيقة ستنتهى من الأعمال الإنشائية قبل الموعد المحدد له، بناء على تعليمات وزير البترول بسرعة إنجاز الأعمال، كما أنه الانتهاء من تركيب المكونات الرئيسية للأفران.



وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 660 ألف طن سنويًا لإنتاج بنزين عالي الأوكتين وزيادة إنتاج البوتاجاز لتغطية استهلاك منطقة جنوب الوادي ومحافظات الصعيد بتكلفة استثمارية إجمالية تقدر بحوالي 450 مليون دولار.



وكانت "الدستور" انفردت في أغسطس الماضي بصور أطول 3 أبراج أزمرة لتصنيع النافتا لمشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتان ccr موقع أسيوط للتكرير، بأطوال 25 مترًا و18 مترًا، و65 مترًا، وذلك لتصنيع البنزين وعملية الخلط للنافتا، وتبلغ تكلفة الوحدة نحو 200 مليون دولار، وتصل بالخدمات إلى 400 مليون دولار، والتي كانت قادمة من ميناء سفاجا على شاحنات عملاقة في منظر مهيب بطريق قنا أسيوط.



ويعمل مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين ccr على تصنيع إنتاج النافتا بالمصنع إلى بنزين بجميع أنواعه "80-92-95" وذلك لسد احتياجات محافظات الصعيد من البنزين، والفائض يتم تصديرها لمحافظات الوجه البحرى، وبذلك تكتفي محافظات الصعيد من البنزين.



ويهدف المشروع إلى تعظيم الاستفادة من النافتا وتحويلها إلى منتجات عالية القيمة كالبنزين بمختلف أنواعه (95 و92 و80)، وكميات من البوتاجاز لتلبية وتوفير احتياجات محافظات الصعيد وتقليل المخاطر الناتجة عن نقل المنتجات البترولية من الشمال إلى الجنوب.