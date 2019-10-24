بفستان زفاف.. زوجة شريف رمزي تتألق في أحدث ظهور

خضعت الفنانة ريهام أيمن، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت مجموعة صور عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" بعدسة المصورة فرح حسني.



وظهرت "ريهام"، في الصور بفستان زفاف أبيض، وعلقت ريهام: "شعرت كأني عروسة في جلسة التصوير هذه".



يذكر ﺃﻥ ﺭﻳﻬﺎﻡ اعتزلت ﺍﻟﻔﻦ ﻋﺎﻡ 2015 ﺑﻌﺪ ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ شريف ﺭﻣﺰي.