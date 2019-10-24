الأمن يكشف غموض واقعة انتشال جثة طفل من ترعة بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من كشف لغز العثور على جثة طفل غريق بترعة البشلاوية بين قريتي بشلا وميت محسن حيث تبين أن غرقه لم يكن طبيعيًا وأن وراء الواقعة حداد مقيم بمنطقة دقادوس بميت غمر استدرج الطفل للتعدي عليه جنسيا وعندما قاومه وحاول الهرب منه، قام بمطاردته وخنقه وإلقائه في المياه خوفًا من افتضاح أمره فيما قررت النيابة حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.



وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر بعثور الأهالى على جثة طفل غارقة بمياه ترعة البشلاوية بين قريتي بشلا وميت محسن.



وبانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ تم انتشال الجثة وتبين أنه يرتدي بنطلون جينز أزرق وتيشرت أزرق وجرى نقله لمشرحة مستشفى ميت غمر.



وبتشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد الخولاني رئيس فرع بحث الجنوب والمقدم شريف البحيري وكيل فرع البحث والرائد أحمد فريد رئيس مباحث المركز والرائد.عبد الحميد الشورى رئيس مباحث القسم تبين أن الجثة لطفل يدعى "أحمد محمد عطية العناني" 14 سنة حداد مسلح ومقيم بمنطقة دقادوس بمدينة ميت غمر خلف المقابر.



وبسؤال والده لم يتهم أحدا بالتسبب في الوفاة، إلا أن توقيت الغرق ألقى الشك فى قلوب فريق البحث بأن هناك شبهة جنائية، وبتكثيف التحريات تبين أن آخر تواجد للمجني عليه كان مع شخص يدعى "عصام. ا" 17 سنة سماك ومقيم بنفس منطقة المجنى وبسؤاله أنكر رؤيته له قبل الواقعة وبمواجهته بأقوال الشهود الذين رأوه في معية القتيل، قبل الاختفاء، اعترف بارتكاب الواقعة مشيرا إلى أنه اصطحب المجني عليه ليعتدي عليه جنسيًا وبعد أن شعر المجني عليه بمحاولة قيامه بالتعدي عليه جنسيًا حاول الهرب، فجرى الجاني وراءه وأسقطه على الأرض وخنقه وأعتقد أنه توفي وألقاه فى المياه.



فيما جاء تقرير الطب الشرعي ليؤكد أن الطفل لم يمت بالخنق، حيث كانت فيه الروح عند إلقائه فى المياه وجاءت الوفاة نتيجة الغرق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.