أحمد حسن: فتحى أحق من صلاح بشارة قيادة المنتخب

علق أحمد حسن، عميد لاعبي العالم وهداف منتخب مصر السابق على الأزمة داخل غرفة تبديل الملابس للمنتخب بشأن أحقية ارتداء شارة قيادة منتخب الفراعنة في الفترة المقبلة.



وقال أحمد حسن فى تصريحاته التليفزيونية عبر قناة "On Sport": "أحمد فتحي لعب جميع البطولات المحلية والإفريقية والعالمية، وحصد جميع الألقاب الممكنة، كما يتمتع بخبرة طويلة داخل أو خارج الملعب، لذلك هو الأحق بحمل شارة قيادة منتخب مصر".



واختتم حديثه قائلًا إن المقرر الوحيد في الشأن هو المدير الفني الجديد حسام البدري.