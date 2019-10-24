اجتماع اللجنة المعنية بالمياه والزراعة فى العالم العربى

عقد اجتماع اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى المعنية بالمياه والزراعة في المنطقة العربية، على هامش فعاليات اليوم الأخير لأسبوع القاهرة للمياه، والذي تنظمه جامعة الدول العربية، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري ومنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو)، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.



وتم عقده استجابة لقرار المجلس الوزاري العربي المشترك للمياه والزراعة، والذي اعتمد إعلان القاهرة وعُقد على امتداد المؤتمر الإقليمي للأرض والمياه في الرابع من أبريل 2019.



وناقش الخطوات الفاعلة نحو تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد المائية من خلال التنسيق والاتساق والتكامل بين السياسات المائية والزراعية القطاعية في المنطقة العربية.



كما تضمن الاجتماع استكمال بحث ومناقشة محور "آليات تخصيص موارد المياه المستدامة للقطاع الزراعي في المنطقة العربية"، وطرح ورقة تتضمن السياسات الإقليمية حول الآليات المستدامة والمبتكرة لتخصيص المياه، وذلك من خلال المناقشات وتبادل الخبرات.