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محافظات

تعليم أسوان يوافق على نقل "طالبة الصفع" لمدرسة أخرى

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 04:01 م
الطفلة جودي خالد
الطفلة جودي خالد
أسوان- إسراء توفيق
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بعد تعرض الطفلة جودي خالد دراوى بالصف الأول الابتدائى بمدرسة أحمد أبازيد اللغات بأسوان، للصفع على وجهها من طرف معلمة الـ(math) "أ. ح. ع" بالفصل، لطلبها التوجه إلى دورة المياه فرفضت، وعدم فهمها لبعض النقاط بالدرس.

تقدمت منى عبدالله، ولية أمر الطفلة، بطلب نقل الطفلة جودى خالد دراوى، إلى الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، من مدرسة أحمد أبازيد للغات بأسوان، إلى مدرسة أسوان الجديدة المميزة للغات، نظرًا للتقرير الطبى الذى أوضح بتعرض الطفلة لصدمة نفسية، ما أدى لإصابتها بتبول لا إرادى أثرها، وتمت الموافقة على الطلب.

وقالت منى عبدالله، ولية أمر الطفلة لـ"الدستور"، إنه بعد إجراء الكشف على ابنتها بالتأمين الصحى، نظرًا للحالة النفسية التى تمر بها بعد تعرضها للصفع أمام زملائها بالفصل، ما أدى إلى تعرضها للأذى النفسي وعدم الرغبة إلى المدرسة، موضحة أن التقرير الطبى تضمن إصابة ابنتها بحالة تبول لا إرادى وبعض الحركات العصبية نتيجة تعرضها لصدمة عصبية.

وأوضحت، أنها بعد تقديم تقرير الطبيب للمديرية تمت الموافقة على نقلها من مدرستها إلى مدرسة أسوان الجديدة المميزة للغات، وأنها سيتم تقديم الأوراق بالمدرسة يوم الأحد القادم.

الجدير بالذكر، أن منى عبدالله، والدة الطفلة جودى خالد دراوى، الطالبة بالصف الأول الابتدائى بمدرسة أحمد أبازيد للغات بأسوان، تقدمت يوم الأحد الماضي، للمرة الثانية بشكوى لوكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، والإدارة التعليمية، والنيابة الإدارة، بتعرض لبنتها بالصفع على وجهها بالقلم من قبل معلمة الـmath، بالمدرسة 'أ.ح.ع'، مما أدى لتعرض ابنتها للإيذاء النفسي وعدم رغبتها لتوجه إلى المدرسة مرة أخرى.

ومن أهم النقاط التى تضمنتها الشكوى المقدمة أيضًا، تعرض ابنتها للتنمر بشكل مستمر من جهة إدارة المدرسة.
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