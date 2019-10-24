إحالة المتهمين بقتل مسن وسرقة شقته بالشروق للجنايات

أمرت نيابة الشروق وبدر بإحالة متهمين بقتل مسن وسرقة شقته بمدينة الشروق لمحكمة الجنايات.



وكشف أمر الإحالة في القضية رقم "5219" لسنة 2019 عن أن المتهمين "عبد الله. و" 23 سنة، "أحمد.ح" 30 سنة عاطلين، وأقر المتهمان أمام النيابة بقتلهما المجنى عليه "وجيه.م" 62 سنة، أثناء سرقة مبلغ مالي من داخل شقته بمنطقة الشروق.



وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين تسلقا العقار من الخلف وقاما بفتح نافذة الحمام باستخدام مفك، وأثناء محاولة البحث عن أموال في الشقة، استيقظ المجنى عليه، فقاما بضربه بآلة حادة تسببت في موته بعد 3 أيام من الواقعة، وتمكنا من سرقة مبلغ 10 آلاف جنيه.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق يفيد بوصول "وجيه.م" لمستشفى الشروق التخصصى مصاب بكسر في الجمجمة وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم جريمة قتل المجنى عليه وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.