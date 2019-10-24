التضامن: وحدات متنقلة بالشوارع للبحث عن المشردين

قال حسني يوسف، مدير برنامج أطفال بلا مأوى، إن الوحدات المتنقلة تجوب الشوارع للبحث عن أطفال بلا مأوى وكبار السن المشردين، وذلك فى إطار مبادرة إنقاذ المشردين.



وأضاف حسني فى تصريحات لـ"الدستور"، إن المبادرة مستمرة في إطار توفير حياة كريمة لهم، وإعادة دمجهم مرة أخرى فى المجتمع، بالإضافة إلى توفير أماكن آمنة ومناسبة تتمثل في إيداعهم دور الرعاية، والتى يصل عددها 11 دار مخصصة للمشردين وكبار السن بلا مأوى.



وأشار إلى أن الوزارة استعدت لفصل الشتاء من الآن بتكثيف حملات البحث عن المشردين بالشوارع فى مختلف المحافظات، موضحا أنه يتم تقديم مساعدات عينية للحالات التي ترفض الاستجابة والذهاب إلى إحدى دور الرعاية من خلال تقديم وجبات غذائية وبطاطين.