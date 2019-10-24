مصرع مسن سقط من أعلى سلم منزله بالبحيرة

لقي مسن مصرعه، منذ قليل، إثر سقوطه من أعلى سلم المنزل الخاص به بقرية زمران النخل التابعة لمركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة.



تلقى اللواء مجدى القمرى إخطارا من المقدم حاتم السمرى، نائب مأمور مركز شرطة الدلنجات من المستشفى العام يفيد بوصول "صلاح أ ع " 60 سنة مقيم بقرية زمران النخل التابعة لدائرة المركز مصابًا باشتباه نزيف في المخ وتوفى عقب وصوله المستشفى.



وعلى الفور انتقل النقيب علي شاكر معاون مباحث مركز شرطة الدلنجات، وتبين من الفحص أن سبب الوفاة هو سقوطه من أعلى سلم المنزل الخاص به.



تم التحفظ على الجثة داخل مستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة.