اتفاقيات بـ12.5 مليار دولار بين روسيا والدول الأفريقية خلال منتدى سوتشي

أعلن مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف : أن روسيا والدول الإفريقية وقعت اتفاقيات - خلال منتدى "روسيا-إفريقيا" في سوتشي - تقدر قيمتها بنحو 12.5 مليار دولار أمريكي.



وقال كوبياكوف، اليوم الخميس: "يبلغ عدد الاتفاقيات والمذكرات والعقود التي وقعتها روسيا مع الدول الإفريقية أكثر من 50 وثيقة، وبلغ إجمالي الوثائق المعروفة لدينا حتى هذه اللحظة 800 مليار روبل "نحو 12.5 مليار دولار أمريكي".