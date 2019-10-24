الخميس 24 أكتوبر 2019 الموافق 25 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

مصر

الزراعة تصدر إرشاداتها لمواجهة الظروف الجوية المتقلبة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:56 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
طباعة
وجهت الزراعة واستصلاح الأراضي وبتكليف من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية أصدر المعمل المركزى للمناخ الزراعي بالتعاون مع مركز معلومات تغير المناخ والعديد من المعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية نشرة توصيات فنية للمزارعين، يتم تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة للتعامل مع الأمطار والظروف الجوية المتقلبة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة توعية المزارعين بمختلف أنحاء الجمهورية، باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع موجات الطقس غير المستقرة، للحفاظ على ثرواتهم النباتية، وتفادي أية خسائر محتملة.

ولابد من تنفيذ إجراءات واحتياطات عاجلة ومهمة يجب اتباعها عند سقوط الأمطار بالنسبة للزراعات الموجودة خلال هذه الفترة بناء على ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية المصرية تشير ظروف الطقس إلى استمرار حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية حتى يوم السبت القادم بإذن الله ومن أكثر المحافظات التى سوف تتعرض لسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية خلال الـ48 ساعة القادمة، هى: السواحل الغربية للبلاد وشمال الدلتا ومدن ومحافظات القناة، خاصة بور سعيد، وبالطبع مدن ومحافظات شمال وجنوب سيناء، بينما القاهرة وجنوب الدلتا وشمال الصعيد أمطار مابين الخفيفة إلى المتوسطة. ذروة عدم الاستقرار خلال الـ 48 ساعة القادمة اعتبارًا من مساء الخميس حتى مساء يوم الجمعة القادم ومن أكثر المحافظات تأثرًا بها، هى: الإسكندرية وبورسعيد وشمال ووسط سيناء التي سيكون عليها أمطار غزيرة ورعدية قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء والتحسن المتوقع اعتبارا من مساء يوم السبت القادم.

أهم التوصيات الزراعية:
• بالنسبة للري بالتنقيط بالأراضي الرملية تشغيل شبكة الري لمدة نصف ساعة بعد انتهاء الأمطار.
• بالنسبة للري بالغمر التوقف تمامًا عن عمليات الري وتأجيل أي عمليات زراعية مثل الزراعة أو الحرث حتى استقرار الاحوال المناخية.
• التأكد من جودة الصرف الزراعي بالأراضي المنزرعة وتطهير المصارف للتخلص من الماء الزائد كلما أمكن ذلك وخاصة فى زراعات البطاطس والفرولة.
• بالنسبة للمانجو متأخرة النضج يفضل الاهتمام جدًا بالصرف أو الإسراع بجمع ثمار المانجو حتى لا تؤدي زيادة الأمطار إلى حدوث تشقق للثمار. بالنسبة للموالح فى هذا العمر لا يوجد تأثير على الثمار إلا فى حالة عدم صرف المياه وتجمعها فى الأرض تؤدي إلى التشقق والتساقط.
• بالنسبة للمحاصيل الأخرى لابد من حقن 2 لتر من حمض فسفوريك بعد انتهاء تساقط الأمطار على المحاصيل المنزرعة يليها رش كالسيوم مخلبي ويفضل أن يكون على أحماض كربوكسيلية، وأن يكون مصدر الكالسيوم أوكسيد كالسيوم وليس نترات كالسيوم، بالإضافة إلى دفعه سلفات بوتاسيوم ١٠ كيلو للفدان حقنًا. كذلك ينصح برش النباتات بالمشتل أو نباتات الخضر في العمر الصغير بمنقوع السوبر فوسفات لزيادة قدرة النباتات على تحمل المناخ المغاير.
• ستتسبب الأمطار في زيادة الرطوبة النسبية على شمال البلاد مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض الطرق، كما أن هطول الأمطار أثناء وجود حرارة عالية يؤدي لزيادة الرطوبة الجوية وسقوط الندى صباحًا، مما يزيد فرص إصابة المزروعات بأمراض فطرية وبكتيرية ويجب على المزارع حقن مبيدات أعفان الجذور وإجراء رشات وقائية ضد هذه الأمراض عقب توقف هطول الأمطار مباشرة.
• بالنسبة لمربي النحل يفضل إبعاد خلايا النحل عن الأماكن شديدة الأمطار والرياح ووضع الخلايا تحت مظلات لحمايتها كما يفضل عدم الكشف على خلايا النحل فى هذه الظروف الجوية حتى انتهاء الموجه. ونؤكد لمربي الأغنام تجنب الرعي قرب مجاري السيول والأودية وتنظيف ساحات الحظائر الخارجية لضمان التصريف الجيد لمياه الأمطار لتلافي الإصابة بالامراض. والعمل على حماية المواليد من التقلبات الجوية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية خلال الـ48 ساعة المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

غدًا.. انقطاع المياه عن 8 مناطق بالجيزة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

أزمة جديدة تهدد مباراة "الزمالك وجينيراسيون"

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تركى آل الشيخ: انتظروا مفاجآت كبرى

ads

الصور

image description

صور الأمطار في القاهرة والجيزة

image description

بعد الأمطار.. سيولة مرورية في شوارع القاهرة

image description

ملكات جمال بلجيكا يرفعن علم مصر بمدينة الحب والسلام

image description

الأمطار تغرق شوارع الجيزة

image description

سقوط أمطار في القاهرة والجيزة (صور)

الأكثر قراءة

تركى آل الشيخ: انتظروا مفاجآت كبرى

الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية خلال الـ48 ساعة المقبلة

الدولار يتراجع أمام الجنيه للمرة الثانية

أزمة جديدة تهدد مباراة "الزمالك وجينيراسيون"

أيام زمان

في ذكري مولده.. "شيخ الممثلين" محمد توفيق طلب من الشرطة تعاطي الأفيون لهذا السبب

عبدالسلام النابلسي بملابس سيدة في كواليس "ودعت حبك".. صورة نادرة

"فتاة طائشة".. نور الهدي هربت من المدرسة وذكريات "تكسف" لمدرسها

تعرف على آخر أغنية لـ كوكب الشرق (فيديو)

نجم الساعة

أكرم السعدنى: عمى صلاح دفع ضريبة عداوة السعدنى الكبير

الصحة

تناول أدوية الضغط ليلا يقي من الأزمات القلبية

اكتشاف مضاد للسرطان في دواء لعلاج أمراض القلب

دراسة تكشف خطرًا صحيًا ينجم عن الولادة المبكرة

أهم أعراض الالتهاب السحائي وكيفية الوقاية منه

الرئيس نيوز

السيسي: منتدى سوتشي يعزز أواصر العلاقات بين أفريقيا وروسيا

عضو "الديمقراطي الأمريكي": اجتماع واشنطن لن يقدم حلاً نهائياً لأزمة "سد النهضة"

"سياحة البرلمان": عودة الرحلات البريطانية لمصر اعتراف دولي بالأمان

"عربية" النواب: البرلمان الأوروبي يتعمد كيل التهم دون وجه حق ضد مصر

منوعات

إعدام الأطفال بإيران يثير غضب الأمم المتحدة

تركى آل الشيخ يتفقد فعاليات موسم الرياض الترفيهي (فيديو)

نصائح الطوارئ الروسية للتعامل مع الفيضانات الكارثية

باحثون زراعة أشجار تعمل على تدمير أنظمة بيئية

كشكول

جامعة الزقازيق تستقبل لجنة تقييم " أفضل جامعة "

دراسات الشرقية تبدأ تفعيل العمل الإلكترونى بشئون الطلاب

انطلاق بطولة ألعاب القوى بالمعاهد الأزهرية لطالبات الثانوية

"المحرصاوى": جامعة الأزهر فى تقدم كبير والدليل حصول 20 كلية على الجودة

إسلام سياسي

استسلام عشرات من مسلحي "داعش" بينهم 6 أردنيين في أفغانستان

الإخوان تعود إلى حديث مظلومية السجون.. وخبراء: الجماعة تربي عناصرها على القصص الوهمية

البرلمان الأوروبي يدعو لفرض عقوبات على تركيا

المقاول الأجير محمد علي.. الظاهرة الإخوانية التي انتهت


زيت وسكر

 القابضة للكهرباء تشهد تخريج 28 متدربًا من 15 دولة إفريقية

مؤتمراً صحفياً للأطباء لمناقشة تعديلات قانون المعيدين بالجامعات

القوى العاملة: تعزيز التعاون مع عمان في السلامة والصحة المهنية والتدريب المهني

ضبط 18 طن لحوم ودواجن واسماك فاسدة في 20 محافظة

مقالات الرأي
جلال حمام
ابنى قال لى: «أنا نجحت فى الثانوية لأن ربنا بيحبك»
صفوت البياضي
وحدة الصف ضرورة لا ترف
مؤمن المحمدي
جسد أم كلثوم
أحمد بهاء الدين شعبان
حدث هذا منذ عقود سبعة «1»
المزيد

الثقافة

نشرة "الدستور".. تعرف على أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

أدباء البوكر والدولة التشجيعية بملتقى السرد العربى.. نوفمبر

"مصر 2019 والعبور للمستقبل".. بملتقى الهناجر للفنون

عرض فيلم "النظارة السوداء" باحتفالية إحسان عبدالقدوس

صفحتنا ع الفيس بوك