الزراعة تصدر إرشاداتها لمواجهة الظروف الجوية المتقلبة

وجهت الزراعة واستصلاح الأراضي وبتكليف من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية أصدر المعمل المركزى للمناخ الزراعي بالتعاون مع مركز معلومات تغير المناخ والعديد من المعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية نشرة توصيات فنية للمزارعين، يتم تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة للتعامل مع الأمطار والظروف الجوية المتقلبة.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة توعية المزارعين بمختلف أنحاء الجمهورية، باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع موجات الطقس غير المستقرة، للحفاظ على ثرواتهم النباتية، وتفادي أية خسائر محتملة.



ولابد من تنفيذ إجراءات واحتياطات عاجلة ومهمة يجب اتباعها عند سقوط الأمطار بالنسبة للزراعات الموجودة خلال هذه الفترة بناء على ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية المصرية تشير ظروف الطقس إلى استمرار حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية حتى يوم السبت القادم بإذن الله ومن أكثر المحافظات التى سوف تتعرض لسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية خلال الـ48 ساعة القادمة، هى: السواحل الغربية للبلاد وشمال الدلتا ومدن ومحافظات القناة، خاصة بور سعيد، وبالطبع مدن ومحافظات شمال وجنوب سيناء، بينما القاهرة وجنوب الدلتا وشمال الصعيد أمطار مابين الخفيفة إلى المتوسطة. ذروة عدم الاستقرار خلال الـ 48 ساعة القادمة اعتبارًا من مساء الخميس حتى مساء يوم الجمعة القادم ومن أكثر المحافظات تأثرًا بها، هى: الإسكندرية وبورسعيد وشمال ووسط سيناء التي سيكون عليها أمطار غزيرة ورعدية قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء والتحسن المتوقع اعتبارا من مساء يوم السبت القادم.



أهم التوصيات الزراعية:

• بالنسبة للري بالتنقيط بالأراضي الرملية تشغيل شبكة الري لمدة نصف ساعة بعد انتهاء الأمطار.

• بالنسبة للري بالغمر التوقف تمامًا عن عمليات الري وتأجيل أي عمليات زراعية مثل الزراعة أو الحرث حتى استقرار الاحوال المناخية.

• التأكد من جودة الصرف الزراعي بالأراضي المنزرعة وتطهير المصارف للتخلص من الماء الزائد كلما أمكن ذلك وخاصة فى زراعات البطاطس والفرولة.

• بالنسبة للمانجو متأخرة النضج يفضل الاهتمام جدًا بالصرف أو الإسراع بجمع ثمار المانجو حتى لا تؤدي زيادة الأمطار إلى حدوث تشقق للثمار. بالنسبة للموالح فى هذا العمر لا يوجد تأثير على الثمار إلا فى حالة عدم صرف المياه وتجمعها فى الأرض تؤدي إلى التشقق والتساقط.

• بالنسبة للمحاصيل الأخرى لابد من حقن 2 لتر من حمض فسفوريك بعد انتهاء تساقط الأمطار على المحاصيل المنزرعة يليها رش كالسيوم مخلبي ويفضل أن يكون على أحماض كربوكسيلية، وأن يكون مصدر الكالسيوم أوكسيد كالسيوم وليس نترات كالسيوم، بالإضافة إلى دفعه سلفات بوتاسيوم ١٠ كيلو للفدان حقنًا. كذلك ينصح برش النباتات بالمشتل أو نباتات الخضر في العمر الصغير بمنقوع السوبر فوسفات لزيادة قدرة النباتات على تحمل المناخ المغاير.

• ستتسبب الأمطار في زيادة الرطوبة النسبية على شمال البلاد مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض الطرق، كما أن هطول الأمطار أثناء وجود حرارة عالية يؤدي لزيادة الرطوبة الجوية وسقوط الندى صباحًا، مما يزيد فرص إصابة المزروعات بأمراض فطرية وبكتيرية ويجب على المزارع حقن مبيدات أعفان الجذور وإجراء رشات وقائية ضد هذه الأمراض عقب توقف هطول الأمطار مباشرة.

• بالنسبة لمربي النحل يفضل إبعاد خلايا النحل عن الأماكن شديدة الأمطار والرياح ووضع الخلايا تحت مظلات لحمايتها كما يفضل عدم الكشف على خلايا النحل فى هذه الظروف الجوية حتى انتهاء الموجه. ونؤكد لمربي الأغنام تجنب الرعي قرب مجاري السيول والأودية وتنظيف ساحات الحظائر الخارجية لضمان التصريف الجيد لمياه الأمطار لتلافي الإصابة بالامراض. والعمل على حماية المواليد من التقلبات الجوية.