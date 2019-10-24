دبلوماسى سابق: القمة الإفريقية الروسية نقطة انطلاق للتعاون فى كل المجالات

قال صلاح حليم، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية سابقًا، إن القمة الإفريقية الروسية تشكل نقطة انطلاق للتعاون بين الجانبين في المجالات كافة، موضحًا أن هناك اتفاقًا على عقد تلك القمة بشكل دوري كل عامين.



وأضاف "حليم"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتعاون الإفريقي الروسي في ملفات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر واللاجئين والنازحين والهجرة غير الشرعية، فضلًا عن فض النزاعات في القارة الإفريقية بصورة سلمية ولا سيما في ليبيا.



وأوضح مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية أن القمة الروسية الإفريقية تناولت الحديث عن الاهتمام بالبنية التحتية والاستثمار فيها، سواء كان ذلك من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.