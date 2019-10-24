غدًا.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالاسكندرية عن قطع المياه لمدة 8 ساعات، بداية من الرابعة عصرًا وحتى الثانية عشرة مساءً، غدًا الجمعة، بعدة مناطق بحى العامرية.



وأشار بيان صادر اليوم إلى أنه سوف يتوقف رافع مياه مبارك 4 أ عن ضخ مياه الشرب، مما يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق غرب الإسكندرية التالية: "مبارك أ، الأمن المركزى، المدينة الجامعية بمرغم، مساكن النوبارية، مساكن المستعمرة، الهلال الاحمر، مستشفى الجذام"، وذلك نظرًا لأعمال الإصلاحات والصيانة بخط مياه طرد رئيسى لمحطة رفع الصرف.



حيث تبدأ شركة الصرف الصحى في إنهاء أعمال الصيانة بخط الطرد الرئيسى لمحطة رفع الصرف الصحى بمبارك "4- أ"، بجوار الأمن المركزى ومدخل البتروكيماويات، وسوف يتم إعادة ضخ المياه عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح.



وأهابت شركة مياه الشرب بالاسكندرية المواطنين بمناطق قطع المياه تدبير احتياجاتهم من المياه، وطلب سيارات المياه خلال فترة الصيانة بالاتصال بالخط الساخن 125.