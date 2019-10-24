الوادى الجديد تشارك فى معرض الابتكار الدولى

شاركت محافظة الوادي الجديد اليوم بمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار الذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تحت رعاية رئيس الجمهورية. بمشاركة عدد كبير من المخترعين والمبتكرين ورجال الأعمال والجهات المانحة وحاضنات الابتكار، حيث شاركت محافظة الوادي الجديد بمشروع تدوير مخلفات النخيل وإعادة استخدامها وذلك لإنتاج ألواح الأخشاب والأعلاف والأسمدة والذي نفذه أحد شباب مركز الداخلة للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية وقامت المحافظة بتبني الفكرة ودعمها وتسويقها لتشجيع الأفكار الشبابية المبتكرة وفتح المجال أمام الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسويق مشروعاتهم بتوجيهات محافظ الإقليم الداعم الحقيقي لمثل هذه المشروعات والتي تحقق عائدًا كبيرًا لصاحب الفكرة والمشروع والمحافظة معا، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب لتشجيع المشروعات الشبابية المبتكرة.

