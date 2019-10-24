عوض: لابد أن يتضمن قانون العمل الجديد سياسة تشغيل

أكد الدكتور إبراهيم عوض الخبير بمنظمة العمل الدولية، أن قوة النقابات العمالية ليست كافية وحدها، بل إن سوق العمل يقوي النقابات، ولهذا يجب أن يتضمن قانون العمل الجديد، المنتظر صدوره بدور الانعقاد الجاري لمجلس النواب سياسة تشغيل، وليس توظيفًا فقط، فهذه السياسة هي التي تضمن توفير فرص العمل، حيث إنه بدونها قد يحدث نموًا اقتصاديًا ولكن لا يتم توفير فرص عمل، مؤكدًا أن التصدي لسوق العمل وسياسات التشغيل، ولوكالات تشغيل العمالة، وهذه أمور أسهم ضعف نقابات العمال في استمرار غيابها وتفشي الأزمات بسبب عدم التصدي لها.



وأشار عوض في تصريحات له، إلى أن أكثر من 24 مليونًا من القوى العاملة المصرية بلا نقابات، ونحو ثلاثة ملايين خاضعين إجباريًا لاتحاد نقابات حكومي، و60% من النشاط الاقتصادي المصري غير رسمي ولا يمكن حصره أو تنظيمه في ظل هذه السياسات.