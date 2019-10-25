شروط الحصول على كارنيه المحاماة للعام الجديد

وضع مجلس نقابة المحامين خلال اجتماعه الأخير شروطا للحصول على كارنيه المحاماه لعام 2020، التى يبدأ استخراجها أول يناير المقبل بنادي المحامين النهري في المعادى، ونقابات المحامين الفرعية بالأقاليم.



ونعرض فيما يلي الشروط التفصيلية للتجديد، وهي كالتالى:



مجددي 2019

ـ من جدد 2019 من دون نقل أو إعادة، يجدد 2020 دون أية مستندات.

ـ من جدد 2019 عن طريق النقل والإعادة؛ فعليه تقديم أدلة الاشتغال متضمنة (توكيلين مرفق لهما عملين من أعمال المحاماة خلال عام 2019).



مجددي 2018

ـ تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملين عن كل عام من عامي 2018 و2019.

– برنت تأمينات خاص وعام وحكومي.

– شهادة تحركات.



مجددى 2017

– تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملين عن كل عام من أعوام 2017 و2018 و2019.

– برنت تأمينات خاص وعام وحكومي.

– شهادة تحركات.



مجددي 2016 وما قبلها

تزول عضوية المحامي بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد أسمه لجدول المشتغلين إلا بإجراءات ورسوم قيد جديدين، مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زوال العضوية من النقابة بحالتها إلى مدد القيد الجديدة مع مراعاة المواعيد المقررة قانونًا وذلك بشروط:

– أن يقدم أدلة اشتغال عن ثلاث سنوات سابقة على الزوال.

– فيش جنائي.

– كشف طبي.

– برنت تأمينات عام وخاص وحكومي.

– شهادة تحركات.

– رقم قومي.

– بطاقة ضريبية.