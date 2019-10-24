الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية خلال الـ48 ساعة المقبلة

أكد محمود شاهين، مدير إدارة الشئون الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على استمرار فرص سقوط الأمطار الرعدية على البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة.



وأضاف شاهين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن احتمالات سقوط أمطار غزيرة ما زالت قائمة، مصحوبة بنشاط للرياح على القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب البلاد في حلايب وشلاتين على أن تنخفض فرص سقوط الأمطار يوم السبت وتنتهي الأحد المقبل.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية فيما يخص حالة طقس غد الجمعة، أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد، وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد، تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء.





