المحاربات.. حكايات لرحلة مكافحات "سرطان الثدي"

يبدأ الأمر بتحسس جسم غريب في الثدي، بعد العدديد من المبادرات التي انطلقت للوقاية المبكرة منه، فتسعى لتطمئن نفسها بأنها غير مصابة به، إلى أن تبدأ في زيارة إحدى مراكز الكشف المبكر عنه، إنه سرطان الثدي الذي يصيب 20 ألف شخص في مصر، نصف تلك الحالات من السيدات في مراحل متقدمة لا يؤثر بها العلاج، وأن أكثر من سيدتين من كل 5 سيدات مصابات بسرطان الثدي المتقدم في مصر، وذلك حسب المسح الطبي الذي أجرته شركة "نوفارتس- مصر"، بالتعاون مع المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي.



في ظل ذلك، طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجراء حملة مسح طبي شامل للكشف عن مرض سرطان الثدي للسيدات، بعد أن أكدت الإحصائيات الرسمية أنه أكثر أنواع الأمراض انتشارًا بعد سرطان الكبد، وبدأت وزارة الصحة في إتخاذ الإجراءات المناسبة لإطلاق مبادرة جديدة عقب مبادرة "100 مليون صحة".



وتحدثت "الدستور" في السطور التالية مع عدد من مكافحات المرض وكيف تغلبن على تبعاته، أيضًا رصدنا عددًا من المراكز المعنية بالكشف المبكر، لتوعية السيدات بأهمية خضوعهم للكشف المبكر، للحاق بالمرض قبل أن يصبح العلاج صعب التأثير عليه.



عدت من زيارة الطبيب جمعت كل ملابسي وقمت بتوزيعها على الفقراء فأنا أدرك أنها شهوري الأخيرة، فالموت يقف على باب مصابي السرطان، وأنا حالتي خطيرة كما قال لي طبيبي فالسرطان في الغدد الليمفاوية ولا بد من استئصال كامل للثدي وللغدد الليمفاوية، هكذا بدأت سلوى محمد 54 عامًا - متعافية من سرطان الثدي - حديثها عن قصة كفاحها مع سرطان الثدي.



وقالت "سلوى": 8 سنوات قضتهم وحيدة في محاربة السرطان، ففي البداية بدأت أشعر بأعراض غريبة في شكل الثدي وآلام شديد في الزراع وظهر كيس تحت الإبط فقالت لى إحدى صديقاتي أنه كيس دهني فلم اهتم به وأهملته، وبعد 8 أشهر تضخم الكيس وأصبح في حجم البرتقالة وكنت وقتها في زيارة لطبيب العظام الذي طلب مني زيارة طبيب جراحة، وطلب مني أشعة ماموجرام - خاصة بسرطان الثدي – وظننت أنها مجرد أعراض لأمراض بسيطة، حتى ظهرت نتيجة الآشعة وأخبرني الطبيب بحقيقة مرضي.



وتتابع بعيون حزينة: تحدد موعد عمليتي الجراحية، ودخلت غرفة العمليات وشريط حياتي يمر أمام عيني، ظللت أبكي وأفكر فى أبنائي وخاصة ابني الصغير كيف سيكمل دراسته بدوني، ولم أكن أعلم أن الأسوأ قادم، فابنتي عروس منذ شهرين فقط، وتركها زوجها بمجرد علمه بمرضي، لمعايرتها بمرضي بأن السرطان لا يأتى إلا للسيدات غير المحترمات حتى انفصلت عنه.



وختامًا تقول: 20 جلسة إشعاع و6 جلسات كيماوي رأيت فيهم الموت بعيني، وأخيرًا أصبحت من المعافات من المرض، وأقوم بكشف دوري على جسمي كل عام كما أمرني الطبيب للتأكد من عدم وجود أي بؤر سرطانية في جسمي، مطالبة بمزيد من الدعم خاصة من وزارة الصحة، فقرارات العلاج على نفقة الدولة تأخذ مجهود طويل حتى تخرج وكل عام مطلوب منها قرار، متمنية أن تنفذ الحكومة مبادرة سرطان الثدي كما دعى لها الرئيس، لأن الكشف المبكر سيقلل الأعراض السلبية للمرض، وسينقذ حياة الكثير من السيدات.



أظهر تقرير للمعهد القومى للأورام صادر في عام 2018، أن السرطان يصيب 115 حالة سنويًا لكل 100 ألف شخص، أي 150 ألف حالة سنويًا بالنسبة لعدد السكان، ومن المتوقع أن يصل إلى 340 ألف حالة سنويًا في عام 2050.



ويشكل سرطان الثدي 33 % من أنواع السرطانات الأخرى بين السيدات طبقًا لآخر إحصائية عام 2018، ويليها سرطان الكبد بنسبة أقل كثيرًا إلا أنه الورم الأول على مستوى الرجال، ويليه سرطان المثانة.



نشوى طلعت، سيدة في بداية الأربعينيات من عمرها، اكتشفت إصابتها بالصدفة، فتحكي قصتها قائلة: "كان مجرد وجع بسيط زي الوجع اللى بيجى وقت الدورة الشهرية"، قررت بعدها التوجه لإجراء الكشف في "بهية" في البداية للتأكد من خلوها من سرطان الثدي، وخضعت لإشاعة الماموجرف، والذي كشف أنه ورم حميد درجة ثانية، أي يحتاج إلى الاستئصال فقط".



"نشوى" ربة منزل ولديها طفلة لا تتخطى 9 سنوات كما أن زوجها مسافر خارج البلاد، ما زاد المعاناة عليها، والتي علقت عليها بجملة "أنا بواجه المرض دا لوحدي"، فجلسات الكيماوي تذهب إليها وحدها وهي متعبة للغاية، "وأنا بروح الجلسة وأرجع تعبانة بس لازم أقاوم لأن بنتي في مرحلة تعليم وسنها صغير"، ورغم معاناتها مع المرض إلا أنها تصر على متابعة ابنتها وإحضارها من المدرسة ومزاكرة دروسها.



بعد إجرائها العملية، أصبحت "نشوى" ممنوعة من الأعمال المنزلية والوقوف أمام النار، ومع ذلك تقاوم وتقوم بأعمالها كاملة وحدها لكنها تراعي عدم حمل أشياء ثقيلة وإبعاد يدها عن النار قدر الإمكان "والحمد لله ربنا واقف معايا"، متطرقة في حديثها معنا إلى ابنتها، قائلة: "بنتي فاهمة إني تعبانة بس مش مدركة مدى المرض، هي بتحاول تساعدني على أد ما بتقدر، وأوقات بلاقيها بتعيط لوحدها وتدعيلي، وبتحاول تذاكر لوحدها ولو لقيتني نايمة بتسيبنى ارتاح ومش بتعملي إزعاج خالص".



وانطقلت محررتا "الدستور" إلى عدد من المراكز والمعاهد التي تقدم خدمة الكشف المبكر لسرطان الثدي، لنقدم لكي سيدتي بخريطة ببعض الأماكن المتوفر فيها خدمة الكشف المبكر.



15 مايو: لدينا تجهيزات على أعلى مستوى

وجهتنا التالية كانت إلى منطقة 15 مايو حيث مستشفى 15 مايو النموذجي، إحدى المستشفيات الـ5 المشاركة في حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفيها التقينا الدكتور أيمن خلاف، مدير مستشفى 15 مايو النموذجي، وحدثنا أن المستشفى بها جهاز على أعلى مستوى لخدمة هذه الحملة، حيث سنخدم منطقة 15 مايو من بداية الأوتوستراد وحتى طريق الكريمات، داعيًا جميع السيدات التي ينطبق علىها شروط ضرورة الكشف بالتوجه إلى المستشفى والمجهزة على أعلى مستوى، وسنقوم بالخدمة كاملة ونشارك في حملة الرئيس "السيسي".



"خلّاف" حدثنا عن أن أي سيدة فوق سن 35 تعاني من أي تغيير في شكل الثدي علىها التوجه إلى المستشفى دون انتظار أو توان، للاطمئنان على نفسها بشكل مجاني، وفي حالة اكتشاف أي أعراض له فالمستشفى مجهزة لعلاج تلك الحالات شاملة العلاج الكيماوي والجراحات اللازمة.



وبسؤالنا له عن خطوات الواجب اتباعها، قال إنها علىها أن تتوجه إلى عيادة الكشف الخارجية، ثم ستوجهها إلى قسم الأشعة لإخضاعها لـ "الماموجرام" إلى جانب كافة الفحوصات اللازمة التي تثبت خلوها من سرطان الثدي أو لا.



صحة المرأة: المبادرة منذ 2007 وهي مجانية لكل السيدات

من 15 مايو إلى مركز صحة المرأة في منطقة القصر العيني، المجاور لمعهد الكبد للأورام المتوطنة، استقبل محررتا "الدستور" عاملي الأمن قالوا إنه يتم تدوين البيانات الشخصية ثم تحديد موعد للسيدة للحضور إلى المعهد للكشف عليها، والموعد حسب دورها في عدد الحالات المتقدمة للكشف الطبي، فالمركز لا يستقبل سوى 20 حالة على أقصى تقدير في اليوم الواحد.



ووجهونا بعدها إلى الطابق الأول حيث تسجيل البيانات، وفي مواجهة الباب حدثتنا إحدى موظفات المركز، وقالت إنه لا توجد أوراق أو إجراءات لطلب الكشف الطبي، فقط نكتب الاسم ورقم الهاتف لإعلام الحالة بموعد قدومها، فسألنا: "يعني نحجز النهاردة ونيجي بكرة"، فتابعتنا في القول: "لا طبعًا ايه التفاؤل دا ممكن قدامك شهر".



وانتقلت معنا في الحديث إلى الفرق في الكشف بين السيدات المتقدمات، فقالت: بالنسبة للسيدات أقل من 40 عامًا يخضعوا فقط لـ "ألترا ساوند" أو السونار (الموجات فوق الصوتية) على منطقة الثدي، أما أكبر من 40 عامًا يخضعن لأشعة "الماموجراف" ثم السونار، وفي نهاية الكشف تحصل الحالة على التقرير الطبي الخاص بها بدون رسوم وبلا أولوية، مشيرة إلى أن مبادرة الكشف المبكر في المركز منذ عام 2007.



معهد الأورام: خدمة الكشف المبكر بأسعار رمزية ودون حجز مسبق

انتقلنا بعدها إلى الدكتورة عزة نصر، رئيس وحدة الوقاية والكشف المبكر لسرطان الثدى بالمعهد القومى للاورام، صدر قرار إنشاء الوحدة عام 2001 لكن عملها الفعلى بدأ في 2003، بهدف تنمية الوعي الثقافي في المجتمع في كل ما يتعلق بالاكتشاف المبكر، خاصة سرطان الثدي لأنه أكثرهم شيوعًا وأكثرهم سرعة في الاكتشاف من خلال الماموجرام والسونار.



وأكدت "نصر"، في حديثها مع "الدستور"، أنه يتم تقديم خدمة الكشف المبكر للسيدات بأسعار رمزية ودون حجز مسبق وباخضاعهم لأجهزة على أعلى مستوى من التجهيزات، حريصين على صيانتها بشكل دوري، ودورنا في التوعية يتم من خلال المنشورات وإيعاز ذلك للسيدات، مشيرة إلى جهاز الماموجرام به إمكانية للوصول إلى أقصر حد ممكن لخدمة الأقزام وذوي الإعاقة وهو غير متاح في كل الأماكن، والسيدة تحصل على كافة المعلومات عن حالتها في نفس اليوم.



حسب إحصائيات معهد الأورام، إحصائيات أورام الثدي في العالم من 8 إلى 15% وفي مصر 8%، ونسبة الإصابة من 5 إلى 10% مرتبط بالعائلات.

