تركى آل الشيخ: انتظروا مفاجآت كبرى

قال تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الأسبانى، إنه سيتحدث بعد ساعتين عن موضوع مؤجل الحديث فيه منذ شهور، وأنه سيفجر مفاجآت كبيرة.



وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "مفاجآت وموضوع أردت الحديث فيه منذ شهور، واليوم اكتشفت أنه من الواجب الحديث فيه وتفاصيله".



وتابع في منشوره: "انتظروني بعد ساعتين من الآن.. الموضوع مهم ويوضح الكثير من الأشياء".