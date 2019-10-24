سليمان: قرار لندن رفع حظر السفر لمصر سينعش السياحة

رحب المهندس سامي سليمان، رئيس جمعية مستثمري نويبع طابا، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بقرار الحكومة البريطانية برفع حظر السفر عن شرم الشيخ، مؤكدًا أن هذا القرار سيؤدي إلى إنعاش السياحة في مصر سواء في شرم الشيخ أو غيرها من المدن السياحية.



وأكد سليمان لـ"الدستور"، أن عودة السياحة البريطانية لشرم الشيخ ستعمل على مضاعفة أعداد السائحين القادمين لمصر ليس فقط من بريطانيا فقط ولكن من أوروبا والعالم أجمع، فالقرار يحمل تأثير ورسالة عالمية قوية، ويحفز شركات السياحة على تنظيم الرحلات لشرم الشيخ ويطمئن السائحين من مختلف الجنسيات، خاصة لما تشهده مصر من طفرة كبيرة فى قطاع السياحة، وكذلك لمواكبة قرار استئناف الرحلات لانطلاق بورصة لندن للسياحة 4 فبراير المقبل بمشاركة 180 دولة حول العالم.



وشدد جمعية مستثمري نويبع طابا على أهمية وجود طيران منتظم من جانب مصر لنقل السياح من دولهم إلى كل المدن السياحية المصرية، بالإضافة إلى إزالة العوائق أمام شركات الطيران العالمية للعمل في مصر.