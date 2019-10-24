رجال المرور يكثفون جهودهم لسحب المياه أمام "الشروق"

قامت الإدارة العامة للمرور برئاسة مديرها اللواء علاء متولي، وبناء على تعليمات اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الشرطة المتخصصة بالدفع بأوناش الإدارة وعدد من السيارات لتكثيف الخدمات على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي أمام مدينة الشروق في اتجاه مدينة العاشر من رمضان لسحب تجمعات المياه على الطريق نتيجة سقوط الأمطار، والتي تسببت في حدوث تكدس مروري بسيط أسفل الطريق الدائري الأوسط.



وقام رجال الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع جهاز مدينة الشروق لتكثيف الجهود من أجل شفط كل المياه حرصًا على حياة قائدي السيارات والسيولة المرورية.



وقد شهدت مدينة الشروق اليوم سقوط أمطار كثيفة تسببت في حدوث عدة تجمعات للمياه، مما دفع رجال الإدارة العامة للمرور على التدخل الفوري.



وتهيب الإدارة العامة للمرور باقي السيارات الالتزام بالتعليمات المرورية حرصًا على سلامتهم.