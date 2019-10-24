مصر عضوًا فى "تنفيذى مجلس الوزراء العرب" للبيئة

شكل مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، اليوم الخميس، مكتبه التنفيذي للعامين المقبلين، حيث تم انتخاب مصر وليبيا عضوين جديدين، لتصبح التشكيلة الجديدة للمجلس هي ليبيا رئيسِا والبحرين نائبًا وعضوية كل من مصر والسعودية وتونس والأردن والإمارات.



وتقرر عقد الدورة 32 للمجلس في شهر أكتوبر 2020، على أن يسبقها اجتماع الدورة 57 للمكتب التنفيذي للمجلس بيوم واحد.