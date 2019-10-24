أزمة جديدة تهدد مباراة "الزمالك وجينيراسيون"

كشف مصدر بارز بنادي الزمالك في تصريح خاص "للدستور" عن امتناع فريق جينيراسيون السنغالي، عن اللعب أمام نظيره الزمالك اليوم، بسبب حالة الطقس السيئ، بعد أن قدم مسئولو البعثة السنغالية شكوى من الحالة السيئة لأرضية الملعب المقام عليه المباراة، بسبب تساقط الأمطار.



وطالبت البعثة المرافقة لفريق جينيراسيون السنغالي، بمحاولة تجهيز أرضية الملعب بشكل أفضل من هذا من أجل خوض المباراة بدون حدوث عقبات، حتى لا يتعرض أحد اللاعبين للإصابة، مهددين بانسحابهم من لعب المباراة إذا ساءت الحالة الجوية.



ويواجه الزمالك، نظيره جينيراسيون السنغالي في تمام الـ8 من مساء اليوم الخميس، ضمن عودة دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.