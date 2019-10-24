"على مسرح الأراجوزات".. فضيحة معتز مطر بعد عودته من المصحة النفسية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو، يرصد حالة الإعلامي الهارب معتز مطر بعد عودته من المصحة النفسية، إلى مسرح الأراجوزات "أحد القنوات المعادية لمصر".



وتسائل عن "أين الإنجازات في مصر.. وأنه يتمنى أن يرى إنجازًا واحدًا وأنه عايز يفهم إنجازًا واحدًا"، لتستعرض الفضائية عدة مشروعات وإنجازات متعلقة بالصناعة والزراعة والطرق"، مصحوبة بتعليق ساخر: "وكان واضحًا أن تأثير الجرعة كان شديد شوية خلاه ينسي الحقيقة".



وأكدت الفضائية أن معتز يستمر فى لعب دور أراجوز الإخوان، ويشيد بمشروعات فى تركيا ويتجاهل الاعتصامات والاعتقالات التى تحدث للنساء في شوارع تركيا.