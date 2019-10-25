بعد نجاح الأول.. اتجاه حول إنتاج جزء ثانى لـ"The Joker"

أفادت بعض التقارير العالمية أن الجهة المنتجة لفيلم "The Joker" تتجه لإنتاج جزء ثاني من العمل، وذلك بعد تحقيقه نجاح جماهيري كبير، بالإضافة إلى حصده إيرادات خيالية بشباك التذاكر العالمي، وما زال يواصل نجاحه حول العالم رغم تعرضه للعديد من الهجوم لما يتضمنه من الكثير لمشاهد العنف.



وأكدت التقارير العالمية أن الفيلم أوشك على أن يصبح الأنجح في التاريخ من فئة ما فوق الـ18 عامًا، حيث اقترب من تحقيق المليار دولار خلال فترة وجيزة من طرحه، كما توقع العديد ترشيح البطل واكين فينيكس لأهم الجوائز، وعلى رأسها الأوسكار لأفضل ممثل عن عام 2019.



والفيلم بطولة خواكين فينيكس وزازي بيتز وروبرت دي نيرو وفرانسيس كونروي ومن إخراج تود فيلبس، وتدور أحداثه حول فنان كوميدي فاشل (أرثر فليك - الجوكر) تتكاتف عليه الظروف، حتى يصيبه الجنون ويتحول إلى مجرم وقاتل مهووس.