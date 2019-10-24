5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع مقرمشات بالبدرشين

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في مصنع مقرمشات بشارع المستشفى بالبدرشين، دون وقوع إصابات.



وتلقت غرفة عمليات محافظة الجيزة والنجدة أخطارا بورود بلاغ للعميد حسام لافى، مأمور مركز البدرشين بنشوب حريق في مصنع مقرمشات بمدينة البدرشين، على الفور انتقلت مباحث المركز برئاسة الرائد أحمد عكاشة ومعاونوه النقباء أحمد فايز ومحمد برغش ومحمد أبو هريش إلى مكان الحادث وأخطرت الحماية المدنية، التى دفعت بـ5 سيارات إطفاء، وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.



كما انتقل إلى مكان الحادث اللواء محمد كمال بهلول، رئيس مركز ومدينة البدرشين ونائبه المهندس نبيل قدرى للوقوف على آخر المستجدات.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.