البريد المصرى يشارك فى اجتماعات الاتحاد العالمى بسويسرا

قال رئيس مجلس إدارة البريد المصري، عصام الصغير، إن البريد سوف يشارك في اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي بالعاصمة السويسرية "برن"، وذلك يومي 24 و25 أكتوبر الجاري تحت شعار (الخدمات المالية البريدية في ظل الاقتصاد الرقمي).



وأضاف الصغير- في تصريحات اليوم الخميس: "أن هذه الاجتماعات تحمل أهمية خاصة، حيث إنها ستتناول العديد من الموضوعات المحورية الهامة التي تخص مستقبل العمل البريدي والتحديات التي تواجهه حول العالم".



وأوضع أنه من المقرر أن يُستعرض- خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر- الإنجازات التي حققها البريد في مجال التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية والدمج المالي، خاصة في إطار مشاركة البريد في مبادرة (الدمج المالي) بصفته أحد أكبر الهيئات الحكومية العاملة والرائدة في هذا المجال في مصر.



وأشار إلى أن البريد المصري سيشارك أيضًا كمتحدث في مؤتمر التنظيم البريدي الذي يعقد بعنوان (شكل الخدمات المالية البريدية في الاقتصاد الرقمي.. اعتبارات سياسية وتنظيمية)، والذي ينظمه الاتحاد البريدي العالمي بمقر الاتحاد في العاصمة السويسرية.



ونوه الصغير بأن هذه الاجتماعات تمثل فرصة مناسبة لمناقشة الموضوعات التي تخص البريد المصري مع مختلف البلدان الأعضاء بالاتحاد، وتوفر فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين كل الإدارات البريدية المشاركة في مجالات تقديم الخدمات البريدية، وتطبيق التحول الرقمي الذي أصبح ضرورة لا غنى عنها في تطوير الخدمات البريدية وتطبيق الشمول المالي عبر إنشاء آلية عمل تضامني بين المؤسسات البريدية حول العالم.