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مصر

الصحة: تطعيم 8.8 مليون طفل خلال 7 أشهر

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:10 م
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمة التطعيمات الروتينية الإجبارية بالمجان لـ8 ملايين و813 ألفًا و893 طفلًا، بداية من يناير وحتى يوليو 2019، وذلك من خلال 5 آلاف و196 وحدة صحية منتشرة في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، مشيرةً إلى أن الوزارة طعمت 18 مليونا و698 ألفًا و249 طفلًا خلال عام 2018.

وأكدت الوزارة توفير أرصدة استراتيجية كافية من مختلف الطعوم والأمصال لمدد تتراوح من 6 أشهر إلى 15 شهرًا، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالمنظومة الصحية والأمن الصحي القومي، كإحدى أهم ركائز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

من جانبه، أوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه تم إدراج طُعم "السولك" فى جدول التطعيمات الروتينية في يوليو من العام 2018، وذلك لضمان استمرارية مصر خالية من مرض شلل الأطفال طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

ولفت عيد إلى أنه تم البدء في الإعداد لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية في الربع الأخير من عام 2019، وذلك للقضاء على تلك الأمراض، مضيفًا أن مصر حصلت على شهادة استمرار خلوها من مرض شلل الأطفال من منظمة الصحة العالمية.

وأشار "عيد" إلى توفير رصيد استراتيجي كاف من تطعيمات المدارس (لقاح السحائي الثنائي ولقاح الثنائي كبار)، حيث تم تطعيم طلاب المدارس للعام الدراسي 2018-2019 والطلاب المتخلفين عن التطعيم من سنوات سابقة، بالإضافة إلى توفير الأرصدة اللازمة لتطعيم طلاب المدارس للعام الدراسي 2019-2020.
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