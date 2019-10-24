عضو اتحاد الكرة يوجه رسالة لـ"محمد محمود"

وجه أحمد عبدالله، عضو اللجنة الخماسية بالجبلاية، رسالة إلي لاعب الأهلي محمد محمود، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبى.



وقال عبدالله، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: "محمد محمود... أنا يمكن متعاملتش معاه ولا قابلته إلا مرة واحدة بس في ماتش مصر والسعودية الودي للمنتخبات الأوليمبية...بس كان واضح جدًا أن كل من اللاعبين والجهاز بيحبوه ونفسهم أنه يلحق معاهم البطولة.. مبتسم وضحكته حلوة دا غير إمكانياته الفنية العالية".



وأضاف: "ربنا يديم عليك الابتسامة الحلوة وحب الناس ويتم شفاك وترجع أحسن من الأول.. المهم تصبر ومتزهقش وأكيد ربنا شايلك الأحسن".



وسيغيب نجم الفريق الأهلي محمد محمود عن لقاءات منتخب مصر الأوليمبي في منافسات أمم إفريقيا، تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر في نوفمبر القادم والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.