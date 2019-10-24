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سياسي

النائب طارق متولي: الأمطار الكثيفة أحدثت حالة من الفوضى نتيجة ضعف البنية التحتية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:05 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد
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تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية، ووزير الموارد المائية والري، بشأن غرق شوارع القاهرة والمحافظات الأخرى بسبب سقوط الأمطار.

وأوضح متولي أن موسم الأمطار دائمًا ما يمثل مشكلة للشارع المصري، ويكشف عن أوجه القصور في أداء المحليات، مضيفًا أنه حدثت حالة من الفوضى خلال اليومين الماضيين بسبب سقوط الأمطار بكثافة على مختلف أنحاء الجمهورية، مما أدى إلى غرق شوارع بأكملها، وتعطل المرور ومصالح المواطنين.

وأضاف أنه بالرغم من التحذيرات المسبقة من هيئة الأرصاد الجوية بموعد سقوط الأمطار، وحدوث تقلبات جوية، وبالرغم من أن الأمطار لم تتجاوز مدتها الساعة الواحدة، إلا أن الشوارع أغلقت تماما بسبب تكدس مياه الأمطار بكميات كبيرة دون صرف في البالوعات المخصصة لذلك.

وطالب النائب بسرعة تطوير البنية التحتية في جميع مناطق الجمهورية استعدادًا لموسم الأمطار حتى لا تتكرر هذه الأزمة مرة أخرى.
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