البورصة تربح 3.4 مليار جنيه بآخر جلسات الأسبوع

اختتمت مؤشرات البورصة معاملات آخر جلسات الأسبوع، اليوم الخميس، على ارتفاع، بدعم عمليات شراء قادتها المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية على أسهم منتقاة بالسوق.



وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 3.4 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 713.6 مليار جنيه.



وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 57. 0%، بما يعادل 80 نقطة، ليسجل مستوى 14206 نقطة.



كما صعد المؤشر الثانوي "إي جى إكس 70" بنسبة 4. 0%، بما يعادل 2.14 نقطة، ليصل مستوى 530.8 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 556.2 مليون جنيه، بالتعامل على نحو 235.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 17.6 ألف صفقة شراء وبيع.