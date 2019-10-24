انتحار شاب في المحلة بسبب أزمة نفسية

لقى شاب مصرعه بإلقاء نفسه من أعلى كوبرى "العباسي" بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، وسقط أرضا جثة هامدة؛ لمروره بأزمة نفسية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.



تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة، بوصول جثة لشخص مجهول الهوية لمشرحة المستشفى.



وتبين من فحص ضباط المباحث قيام المذكور بالصعود إلى كوبري "العباسي"، وإلقاء نفسه، وسقط أرضًا ولقى حتفه في الحال، لمروره بأزمة نفسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة.