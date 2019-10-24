المترو: لا توجد أي أعطال بالخطوط الثلاثة

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق عن أن حركة القطارات تسير بصورة طبيعية فى الخطوط الثلاثة للمترو، ولم تتأثر حركة القطارات داخل المرفق بالأمطار الغزيرة التي سقطت اليوم.



وأوضحت الشركة أنه بالنسبة للمحطات السطحية فهناك انتشار لفرق الطوارئ فى كافة المحطات؛ للتأكد من عدوم وجود أى مشكلات فنية داخل الشبكة الكهربائية، والتي قد تنتج عنها مشكلات تؤثر بصورة سلبية على حركة القطارات.



وأشارت شركة المترو إلى أن هناك متابعة لكافة خطوط المترو من خلال غرفة التحكم المركزي، وذلك منعا لوجود أى خلل فى جداول التشغيل من شأنه التأثير السلبي على المرفق.