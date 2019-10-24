بوتين: الوضع فى ليبيا نتيجة لسياسة دول حرفت القرار الأممى

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الأحداث التي تعيشها ليبيا ناجمة عن سياسة غير مسئولة لعدد من الدول التي حرفت قرار الأمم المتحدة.



وقال بوتين، خلال قمة "روسيا - إفريقيا" بسوتشي، "إنه يتابع بقلق شديد الأحداث التي تتطور في ليبيا"،​​​ لافتا إلى أن ما يحدث الآن "هو نتيجة للسياسات غير المسئولة لعدد من الدول التي تصرفت منتهكة القانون الدولي في ليبيا، وحرفت القرار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ذاك الوقت".



وتستضيف مدينة سوتشي، يومي 23- 24 أكتوبر الجاري، قمة "روسيا - إفريقيا" برئاسة مشتركة لكل من الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي، وكذلك المنتدى "الروسي الإفريقي"، ويشارك في القمة أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة إلى جانب رؤساء منظمات إقليمية وغير إقليمية في القارة الإفريقية.