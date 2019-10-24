النائب محمد السلاب يطالب بوضع حلول غير تقليدية لمواجهة الأمطار

وجه النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، انتقادات حادة إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لعدم قدرتها على مواجهة الآثار السلبية للأمطار التي تعرضت لها القاهرة الكبرى.



وطالب السلاب، فى بيان له أصدره اليوم، الحكومة بإعادة النظر في البرامج والسياسات والأساليب التي وضعتها الحكومة لمواجهة الآثار السلبية للأمطار والسيول، خاصة أن سكان القاهرة الكبرى عانوا أشد المعاناة بسبب الأمطار، أمس، التي أحدثت شللآ داخل جميع ميادين وشوارع القاهرة الكبرى.



كما طالب النائب محمد السلاب، الحكومة بالإسراع في مواجهة الآثار السلبية للأمطار التى تتعرض لها حاليًا محافظة الإسكندرية، مؤكدًا ضرورة التفكير في أساليب غير تقليدية في مواجهة السيول والأمطار خلال موسم الشتاء، خاصة بعد أن تعرضت القاهرة الكبرى للغرق وفشلت الجهود الحكومة في إنقاذها.



وأضاف السلاب، نتفهم المعلومات التي وردت في بيان الحكومة حول عدم جدوى إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار بشكل منفصل عن شبكة الصرف الصحي لارتفاع تكلفتها المالية، كما أن المناخ في مصر يعتبر مناخًا جافًا طوال أيام السنة، مؤكدًا أننا أمام فشل فى إدارة الأزمات، خاصة أن هذه الأمطار تحدث في مواعيد معلنة مسبقًا ومحددة وتتكرر في نفس التوقيتات سنويًا، وكان يجب على جميع المسئولين المعنيين الاستعداد التام للتعامل مع هذه الأمطار بشكل أكثر فاعلية.